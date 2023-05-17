عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على سعر Iphone 14 في البحرين

apple iphone 14
apple iphone 14

اذا كنت تفكر فى اقتناء أحدث آيفون فى الأسواق وبسعر مناسب لميزانيتك، سيكو أفضل خيار لك هو جوال آيفون 14.

 

بلغت أسعار جوال آيفون 14 فى البحرين لسعة 128 جيجابايت مقابل 311 دينار بحريني، وسعة 260 جيجابايت بسعر 363 دينار، وسعة 512 جيجابايت بـ 494 دينار.

 

يأتى جوال iphone 14 بشاشة بقياس 6.1 بوصة من نوع Super Retina XDR OLED بدقة عرض HDR10، وبسرعة تحديث 120 هرتز، ومحمية بطبقة أقوى ضد الخدش بدون أي حواف، و مقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، وكذلك الغبار بمعيار IP68، مع “نوتش” أقل للكاميرا الأمامية.

آيفون 14

يقدم جوال آيفون 14 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.5، بينما كاميرا الثانية ultra wide بقدة 12 ميجابكسل فتحة عدسة 2.4، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية، بجانب كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 frame بالثانية.

يعمل جوال آيفون 14 بمعالج Apple A15 Bionic، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، متصلة مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت، ويعمل بنظام IOS 16.

آيفون 14

يمتلك جوال آيفون 14 بطارية بقوة 3279 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، ،وكذلك الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي.

تستطيع اقتناء جوال آيفون 14 في 5 ألوان وهي :الأسود، البنفسجي الفاتح، الأزرق الفاتح، الأحمر، والأبيض.

آيفون آيفون 14 iPhone جوال iPhone 14

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

قبل مواجهة الترجي | الكاف يصدم الأهلي بعقوبات قاسية

موضوعات متعلقة

تبدأ من 4 آلاف جنيه.. أرخص موبايلات سامسونج في السوق

جربها فورا.. ميزة سحرية في آيفون هتحافظ على عمر بطارية هاتفك

موبايل من شاومي تم إطلاقه حديثا وقلب الأسواق .. اعرف سعره ومواصفاته

بكاميرا 108 ميجابكسل .. إنفينيكس تستعد لإطلاق موبايل جبار بسعر رخيص

بكاميرا 50 ميجابيكسل.. موبايل مميز من نوكيا بسعر مناسب

وان بلس تتحدى بموبايل جبار للفئة المتوسطة ينافس الكبار

أداء جبار وبنصف سعر الفلاجشيب .. أفضل موبايلات الفئة المتوسطة

ترشيحاتنا

بداية النهاية لـ الأخضر .. مستثمر أمريكي كبير يعلن اقتراب انهيار الدولار

أوكرانيا تعلن استعدادها لـ مبادرة سلام أفريقية لوقف الحرب الروسية

فتح باب التحويلات في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس على هذا الرابط

رسالة من رغدة لـ عادل إمام في عيد ميلاده | خاص

دولة أوروبية تكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

بعد إصابته بـ الصليبي | قرار رسمي في الزمالك بشأن الونش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ