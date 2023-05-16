مصر لن تقع.. الديهي: الجيل الحالي كُتب عليه دفع ثمن الإخفاقات الماضية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن بعض المعارضين تحولوا إلى المعارضة؛ من أجل تحقيق ما يسمى بالواجهة الاجتماعية، معقبًا: “البعض من المعارضة لا قيمة لهم، ويتحدثون لكي يشيد البعض بهم، وهناك ظاهرة ما، تسمى بـ”الفقاعة السياسية"؛ يتحول الناس خلالها إلى حالة من اللا منطق واللا وعي".

وأضاف" الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن المعارضة ليست وظيفة ، ولكنها عبارة عن فكر ومنطق ورؤية وبرنامج من أجل التغيير، متابعًا :" اخطر ما يواجه الدولة المصرية هو محاولة البعض الحصول على وجاهة اجتماعية من ممارسة عمل سياسي مزيف".

ولفت إلى أن البعض قد يعارض ويطالب الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور لـ10 آلاف جنيه، وخفض الأسعار، بدون معرفة امكانية تحقيق هذا الأمر، متابعًا :" اتكلم براحتك، لكن عند تحمل مسؤولية أي وزارة لن تفعل شيئا، فعندما ندخل في تفاصيل الواقع المؤلم فلن يحدث شيء".

ولفت إلى أن المعركة ليست معركة من أجل مكاسب شخصية، ولكن المعركة من أجل بقاء وطن، ومن أجل بناء مستقبل للأجيال المقبلة، معقبًا: "الجيل الحالي كُتب عليه أن يدفع ثمن الإخفاقات الماضية، ونحاول أن نخرج من هذا السياق إلى سياقات أخرى".

ولفت إلى أنه لا يوجد أحد يستطيع أن ينكر بأننا نعيش في ظروف غاية الصعوبة، ولكن لا يجب أن نسبح في خيالات الوهم، ثم لا نحصد إلا الحسرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحاول أن تعتمد على نفسها في ظل ظروف صعبة جدّا على المستوى العالمي.

وأضاف أن مصر لن تقع قولا واحد، معقبًا: "مصر موجودة لكي تكون مرفوعة القامة، ولا يجب أن يقلق أحد على الدولة المصرية، وفي نفس الوقت يجب أن نعمل ولا نستمع لمن يبني حوائط من اليأس".