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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغربية تضرب بيد من حديد خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الحملات التفتيشية التي يتم تنفيذها بشكل يومي في قرى ومدن المحافظة، حيث تم استكملت اللجان عملها اليوم في  مراكز (قطور، زفتى، ثان المحلة، مركز ومدينة طنطا والسنطة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية لضمان جودتها وصلاحيتها للاستخدام ولمواجهة كافة أشكال الغش التجاري.

 

حيث حررت مديرية الصحة ٦٨ محضرا متنوعا ما بين عدم حمل شهادات صحية، عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما حررت مديرية التموين ٦٠ محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار، نقص وزن رغيف الخبز، عدم إعلان عن الأسعار، عدم مطابقة مواصفات العجين، خبز غير مطابق للمواصفات، تجميع خبز.

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وفي ذات السياق حررت مديرية الطب البيطري ٢ محضر للذبح خارج المجزر، وحررت هيئة سلامة الغذاء عدد ٢ محضر لأغذية منتهية الصلاحية، في حين حررت الوحدات المحلية ٢٣ محضر إشغال ونظافة، كما تم سحب 247 عينة من اللحوم والدواجن والأسماك للاشتباه في صلاحيتها إلى جانب إعدام 166 عبوة مشروبات غازية وأطعمة مصنعة.

 

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مهيباً السادة المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).

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