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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يناقش خطوات مصر لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية بالموارد المائية

صدى البلد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع  الدكتور ممدوح حسن نائب رئيس قطاع مياه النيل للدراسات والنمذجة الرياضية ، لمتابعة موقف مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل.

كما عقد الوزير  اجتماعا لمناقشة الخطوات والإجراءات التي تقوم مصر بتنفيذها لتعزيز التعاون بين كافة الدول الأفريقية في مجال الموارد المائية والري والتكيف مع التغيرات المناخية ، وذلك في إطار رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) خلال عامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

تم عقد الاجتماع بحضور كل من  الدكتورة نهال عادل مساعد الوزير للتعاون الدولى ، و الدكتورة تهانى سليط رئيس الإدارة المركزية للتعاون الخارجي بقطاع مياه النيل ، والدكتور أحمد بهاء الدين مستشار قطاع مياه النيل ، والمهندس مصطفى سنوسى معاون الوزير  لشئون مياه النيل ، والمهندس عبد الرحيم يحيى معاون الوزير للتعاون الاقليمى ، والمهندسة إيناس أحمد المهندسة بقطاع شئون مياه النيل.

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