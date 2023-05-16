منتخب غينيا يرفض تأجيل مباراته أمام مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

أكد ثيرنو أمادو المتحدث باسم منتخب غينيا، أنه لا يمكن تأجيل المباراة ضد مصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة والمحدد لها 14 يونيو المقبل.



وقال ثيرنو أمادو، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "نعمل وفقا لبرنامج محدد واخترنا المغرب لخوض المباراة ضد مصر، حيث لا نلعب على أرضنا لبعض المشاكل".



وأضاف: "حددنا مباراة ودية ضد البرازيل يوم 17 يونيو، ولذلك من الصعب تأجيل المباراة ضد مصر".



وتابع: "مصر لديها لاعبين آخرين غير لاعبي الأهلي، وبالتالي أفضل حل لهذه المشكلة أن نواجه مصر ثم البرازيل".