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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

فاروق جعفر: أوسوريو مشكلة الزمالك الكبيرة حاليا.. وكيف يلعب شيكابالا 90 دقيقة

صدى البلد

 

أكد فاروق جعفر، أن نادي الزمالك يعاني فنيًا حاليًا بسبب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بسبب الأفكار التدريبية، مبديًا استيائه من طريقة لعبه مع الفريق في المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أن أفكاره قد لا تناسب الكرة المصرية خصوصا أنه اعتاد مؤخرًا على اللعب في تشكيل الفريق ومراكز اللاعبين.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "أوسوريو لا يعلم شيئا عن الكرة المصرية، ولا أعرف من التعاقد معه، وأفكاره مع الزمالك غير مفهومة مطلقًا".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد تم تغيير مركزه ولعب في وسط الملعب، وهو لا يُجيد ذلك كما أنه حاليا يعيش في أسوأ حالاته الفنية، عكس محمد عبدالغني الذي كان أفضل في هذا المركز عندما دفع به فيريرا كلاعب ديفيندر".

وواصل: "أوسوريو يلعب بطريقة 3-3-3-1، وهي طريقة لا يجيدها اللاعبين المصريين، وكنت أتمنى وجود مدرب مصري من ابناء الزمالك بدلا من التعاقد مع أجنبي لا يعرف شيئا عن الكرة المصرية أو الزمالك في الوقت الحالي".

وأكمل: "من تعاقد مع أوسوريو، أبلغ المدرب ان عليه تغيير مفاهيم وطريقة لعب، ولذلك فهو يلعب بشكل خاطئ تماما، كما سبق وفعلوا مع زكريا الوردي وطالبوه باللعب بطريقة طارق حامد، ليفشل مع الزمالك ويفسخ عقده".

وأردف: "لا أعرف قصة القلم الأزرق والاحمر الموجودين مع اوسوريو باستمرار، ويجب أن يكون للمساعدين دور كبير معه في الفترة المقبلة، والزمالك يمتلك لاعبين مميزين وتم التعاقد مع صفقات عديدة، وهناك لاعبين شباب مثل سيف جعفر ويوسف نبيه، واللاعبين القادمين كانوا في مستوى أقل ولم يسبق لهم المنافسة على الالقاب".

واستطرد: "هناك لاعبين تخسر المباريات والأمور بالنسبة لها عادية تماما ولم يعد هناك انتماء كبير من جانب بعض اللاعبين، عكس الجماهير التي تشجع وتؤازر النادي، والمفروض أن يشعروا بقيمة النادي".

وتابع: "المفروض أن يدرك اللاعبين قيمة وعظمة الزمالك، حمادة امام كان سببا في تشجيع قطاع كبير للنادي، ولا أعرف من يضع تشكيل الزمالك، لابد أن يكون هناك شخص مسئول مع اوسوريو، رغم وجود مدحت عبدالهادي لكن الواضح أنه لا يؤثر في قرارات المدرب، لابد أن يكون هناك دور مؤثر للمساعدين المصريين في الجهاز الفني".

وأتم: "هناك لاعبين تعاني من نقص الخبرات، فكيف يتم الدفع بحاتم سكر في مركز بعيد عن مركزه، وكيف يلعب شيكابالا 90 دقيقة أمام الإسماعيلي، وكان من المفترض جلوس حسام عبدالمجيد احتياطيا خصوصا وهو يعيش في حالة فنية سيئة".

الزمالك فاروق جعفر أوسوريو زكريا الوردي طارق حامد

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