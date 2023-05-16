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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد صورة على موتوسيكل.. الشرطة تلاحق أميتاب باتشان

بعد صورة على موتوسيكل..
بعد صورة على موتوسيكل.. الشرطة تلاحق أميتاب باتشان

نشر النجم الهندي الشهير «أميتاب باتشان» عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة له وهو يركب على الكرسي الخلفي لـ دراجة نارية خلف أحد السائقين.

كتب أميتاب باتشان على الصورة: "شكرًا لك يا صديقي على التوصيلة .. لا أعرفك .. لكنك أقلتني وأوصلتني في الوقت المحدد إلى موقع العمل .. بشكل أسرع وتجنبًا للاختناقات المرورية والزحام الغير قابل للحل .. شكرًا لك، يا صاحب الشورت والقميص الأصفر".

لكن أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لم تعجبه الصورة، وأشار إلى شرطة مومباي في التعليقات قائلًا بأن أميتاب باتشان وصاحب الدراجة النارية انتهكا قواعد المرور بعدم ارتداء الخوذات.

ردت شرطة مومباي على الفور، وقالت: "لقد شاركنا هذا مع فرع المرور من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضافت: "هذا درس للجميع أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن القواعد يجب اتباعها من أجل سلامة الناس وأمنهم".

اميتاب باتشان النجم الهندي مواقع التواصل الاجتماعي موتوسيكل

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