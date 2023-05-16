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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سامح فوزي: نجاح مفوضية مكافحة التمييز مرتبط بأن تكون مستقلة ماليا

صدى البلد

قال سامح فوزي، الباحث في شئون المواطنة وحقوق الإنسان، إنه سعيد بالحوار الوطني، وإن مسألة التغيير جزء منها يتعلق بثقافة المجتمع وهي أنواع، فعندما يمنع فصيل معين من وجوده في وظائف معينة فهذا تمييز.  


جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أهم مخرجات اليوم الأول من الحوار الوطني.. النظام الانتخابي ومكافحة التمييز".
 

وأضاف أن القانون في حد ذاته قد يكون وسيلة من وسائل التغيير الثقافي، فبعد فترة يكون هو أيضاً ثقافة، وقانون العقوبات به كل شئ، ولكن لا أريد أن يكون القانون أداة، محتاج قانون يفعل على مستوى الواقع والمجتمع، كما أنه في بعض الأوقات لا ندرك حجم الممارسات التي تستند إلى قرارات،  فمثلا بالنسبة للمسيحيين، الدولة المصرية تجاوزت هموم ومشكلات على مدار السنين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من حيث التمثيل السياسي وبناء الكنائس، ولكن تظل بعض الأمور التى لم تسلط عليها الضوء مثل إجازات الأعياد، الموظف في القطاع الخاص يحصل على إجازة من رصيده للاحتفال وهذه أمور غير واضحة.
 

وتابع أن الحوار الوطني فرصة جيدة واستثنائية للاجتماع لأجيال مختلفة وثقافات مختلفة، ولا يكفي إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، لافتاً إلى أن فكرة إنشاء كيان مؤسسي بلا صلاحيات واضحة فشلت في دول عديدة.  
 

واستكمل فوزي: المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز لابد أن تكون مستقلة ماليا، وأن تكون الصلاحيات الممنوحة لهذه المفوضية تسمح لها بمخاطبة السلطة القضائية بما يتوفر إليها من معلومات، كما أخشى من إنشاء مفوضية أن نجد يوميا عشرات الشكاوى الكيدية، فلابد من وضع الآليات التى تسمح بانتقاء الشكاوى الحقيقية لفرزها.

سامح فوزي الحوار الوطني مكافحة التمييز النظام الإنتخابى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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