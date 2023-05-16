نيفين إسكندر: الحوار الوطني صنع حالة جيدة بين القوى السياسية

قالت نيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني صنع حالة جيدة بين القوى السياسية، والجديد أن الجميع يجلسون ويتناقشون والمقترحات التى قدمت بها تشابهات، كما أن هناك جزء من الاختلاف.



جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أهم مخرجات اليوم الأول من الحوار الوطني.. النظام الانتخابي ومكافحة التمييز".



وتابعت: إننا نحتاج وقتا لتطبيق عدم التمييز لأن الافعال التمييزية أصبحت طبيعية ولا نقدر على التفرقة، ونجد أمورا إيجابية تحولت إلى تمييزية، موضحة أن كيفية إقناع الشخصيات بعدم التمييز أمر ليس بالسهل، وهذا الأمر ساعد في تربية الأجيال بشكل ما، جزء منه إيجابي وآخر سلبي.



وأوضحت اسكندر، أن هناك توصيات قد تكون لجميع اللجان، أولا تفعيل الاستحقاقات الدستورية، فلا يجوز أن يكون هناك استحقاق دستوري متأخر ونحتاجه بالأخص في ملف حقوق الإنسان، كما أن الربط بين التنمية وحقوق الإنسان كانت فكرة عظيمة، كما أن تفعيل وإعلاء مبادي حقوق الإنسان يخدم على التنمية، وأغلب الأطراف أكدت على ضرورة استقلالية مفوضية مكافحة التمييز.



وأضافت أنه يوجد تدخلات واضحة في ملفات مختلفة لمنع التمييز، مثل مجلس الدولة، فهناك تدخل تنفيذي واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصبحت من خلاله السيدة موجودة على منصة القضاء.

وأكدت على عدة شروط حتى يتم تفعيل المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، ومنها أن التمثيل يكون جامع، وتحديد آليات العمل ومدى الاستجابة لها، ومراجعة عمل المفوضية سنوياً أمام مجلس النواب، ومراجعة شعبية تقدم لمجلس النواب.