عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نيفين إسكندر: الحوار الوطني صنع حالة جيدة بين القوى السياسية

صدى البلد

قالت نيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني صنع حالة جيدة بين القوى السياسية، والجديد أن الجميع يجلسون ويتناقشون والمقترحات التى قدمت بها تشابهات، كما أن هناك جزء من الاختلاف.  


جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول "أهم مخرجات اليوم الأول من الحوار الوطني.. النظام الانتخابي ومكافحة التمييز".
 

وتابعت: إننا نحتاج وقتا لتطبيق عدم التمييز لأن الافعال التمييزية أصبحت طبيعية ولا نقدر على التفرقة، ونجد أمورا إيجابية تحولت إلى تمييزية، موضحة أن كيفية إقناع الشخصيات بعدم التمييز أمر ليس بالسهل، وهذا الأمر ساعد في تربية الأجيال بشكل ما، جزء منه إيجابي وآخر سلبي. 
 

وأوضحت اسكندر، أن هناك توصيات قد تكون لجميع اللجان، أولا تفعيل الاستحقاقات الدستورية، فلا يجوز أن يكون هناك استحقاق دستوري متأخر ونحتاجه بالأخص في ملف حقوق الإنسان، كما أن الربط بين التنمية وحقوق الإنسان كانت فكرة عظيمة، كما أن تفعيل وإعلاء مبادي حقوق الإنسان يخدم على التنمية، وأغلب الأطراف أكدت على ضرورة استقلالية مفوضية مكافحة التمييز.
 

وأضافت أنه يوجد تدخلات واضحة في ملفات مختلفة لمنع التمييز، مثل مجلس الدولة، فهناك تدخل تنفيذي واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصبحت من خلاله السيدة موجودة على منصة القضاء. 
وأكدت على عدة شروط حتى يتم تفعيل المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، ومنها أن التمثيل يكون جامع، وتحديد آليات العمل ومدى الاستجابة لها، ومراجعة عمل المفوضية سنوياً أمام مجلس النواب، ومراجعة شعبية تقدم لمجلس النواب.  

إستحقاق دستورى الاستحقاقات الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي نيفين اسكندر تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الحوار الوطني النظام الإنتخابى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

عم عثمان مات.. سبب وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني| تفاصيل الأشهر الأخيرة

بعد الشائعات.. أشرف زكي يكشف حالة عادل إمام الصحية

ترشيحاتنا

بمشاركة سوريا.. ملك الأردن: أثق في نجاح القمة العربية المقرر عقدها بجدة

تركيا.. استقالة مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على نتائج الانتخابات

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

خسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق معرض شباب بني سويف| وتعويضات عاجلة للمتضررين

دعاء الأرق .. إذا أويت إلى الفراش ردد 35 كلمة نبوية للنوم السريع

زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

مزايا تكوين الأسرة

كامل العدد.. انطلاق دراما «شحاتين وحرامية» بمسرح قصر ثقافة العريش| صور

بعد صورة على موتوسيكل.. الشرطة تلاحق أميتاب باتشان

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ