عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عادات العرب في الميراث قبل الإسلام.. كيف كرم الله النساء؟

الميراث
الميراث

كشف الشيخ علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن عادات العرب قبل الميراث في الإسلام، وكيفية توزيع المواريث على أصحاب التركة.

وقال علي فخر، في تصريح له، إن العرب كانت عندهم عادات في توزيع الميراث، فكان عندهم 3 أسباب للميراث، السبب الأول هو القرابة، والسبب الثاني هو المحالفة، والسبب الثالث هو التبني.

وأشار إلى أن العرب كانوا دائما يتبنون الأولاد سواء كانوا معروفي النسب أم مجهولي النسب، ونسبوه إلى أنفسهم، وكان يتربى وسط أبنائه، فيأخذ كل أحكام البنوة حتى في الميراث.

وأوضح، أنه لما جاء الإسلام، ظل العمل موجود بهذه الأسباب إلى الهجرة، فالنبي ترك العرب على ما هم فيه 13 عاما، حتى هاجر إلى المدينة، ولم يبطل النبي العمل بهذه الأسباب ولكنه أضاف إليها الهجرة والأخوة، لأن النبي آخي بين المهاجرين والأنصار لما أراد بناء الدولة الإسلامية بناء قويا، حتى لا يشعر المهاجر بأنه غريبا بين الأنصار.

وأضاف، أنه بناء على ذلك فإن أسباب الميراث بعد الهجرة صارت 5 أسباب: القرابة ، المحالفة ، التبني، الهجرة، الأخوة، فكان المهاجر والأنصاري يرثان بعضهما.

وذكر أنه لما جاءت غزوة بدر وانتصر المسلمون، كان النبي آخى بين سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا كعب بن مالك، فقال سيدنا الزبير بن العوام: فلما وجدت كعبا قد أصابته الجراحة قلت أنه لو مات لورثته، لأنه ليس له قريب.

وتابع: فأنزل الحق- تبارك وتعالى-: (وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) فهذه الآية هي التي أبطلت الميراث بسبب الهجرة والمؤاخاة، فالله لما أبطل سببا في الميراث، أبطل ما كان متأخرا منها، هما الهجرة والمؤاخاة.

وعلى هذا أصبحت أسباب الميراث بعد ذلك، بسبب القرابة والمحالفة والتبني، ثم أبطل التبني لقوله تعالى (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ) وبقيت القرابة والمحالفة.

وتابع: بقيت القرابة والمحالفة، إلى أن أراد الله أن يبين كيفية الميراث بالقرابة، فالعرب قبل الإسلام كانوا يورثون الرجال دون النساء في الجاهلية، وكانت الزوجة نفسها تورث إلى أخ الزوج، ويورثون القوي دون الضعيف، فكانوا يبنون فكرة الميراث على الغلبة والنصرة، وحينما تأملنا في هذه الأسباب وجدنا أن العرب عندهم أسباب الكسب كانت مبنية على الغلبة والنصرة بسبب الإغارة على أعدائهم فيكتسبون.

ولما أراد الله أن ينقلهم من الجاهلية إلى العلم والتمدن وإقامة الدولة على الحق، أراد أن ينقلهم كذلك من بناء فلسفة توزيع الميراث على القوة والنصرة، إلى أسباب تبنى على القوانين وإعطاء كل ذي حق حقه.

واستشهد بقول الله- تعالى-: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا).

الميراث عادات العرب الإسلام المواريث التركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

تركيا.. استقالة مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري احتجاجا على نتائج الانتخابات

| اشتري قبل الزيادة..انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

دعاء الأرق .. إذا أويت إلى الفراش ردد 35 كلمة نبوية للنوم السريع

لاعب الأهلي يدعم الونش برسالة مؤثرة بعد إصابته| شاهد

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

ترشيحاتنا

مرسيدس SL 63 AMG تحصل على ترقيات جديدة عالية الأداء .. صور

عادات العرب في الميراث قبل الإسلام.. كيف كرم الله النساء؟

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 16-5-2023

احذر.. السجن المشدد عقوبة الاستغلال الاقتصادي للأطفال وفقا للقانون

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

«هو ليه ربنا بيشوفني وأنا مابشفهوش؟».. الدكتور علي جمعة يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

خسائر بالملايين.. القصة الكاملة لحريق معرض شباب بني سويف| وتعويضات عاجلة للمتضررين

زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

مزايا تكوين الأسرة

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ