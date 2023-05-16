سفير كوريا: بسمع عمرو دياب وأم كلثوم وبحب 3 دقات

كشف السفير الكوري الجنوبي في مصر، عن أنه يستمع للاغاني المصرية، مشيرا إلى أن يعشق الطرب المصري الاصيل.



وأضاف سفير كوريا الجنوبية في مصر، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الاثنين، أن بسمع عمرو دياب مش عمرو أديب.. وبحب 3 دقات ومشهورة في كوريا وبستمتع بأم كلثوم.

واستضاف الإعلامي عمرو أديب، سفير كوريا الجنوبية في مصر، في برنامجه، مقدمة به مجموعة من الأطعمة الشعبية والتي تعرف بالحلويات، من " لحمه راس ولسان وممبار وكوارع".



وفي السياق نفسه أشار سفير كوريا الجنوبية في مصر، إلى أن السياحة في مصر فريدة، ومتنوعة، وفي غاية الروعة، وتستحق الإشادة والتقدير، لافتا إلى أن هناك طعام في كوريا يشبه الكشري.