الذاكرة الجريحة.. كتاب يقدم إسهاما في السجال الثقافي السوري والعربي

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كتاب (الذاكرة الجريحة... "تأملات وسجالات ثقافية")، تأليف: وفيق يوسف.

يطمح هذا الكتاب إلى تقديم إسهام في السجال الثقافي السوري والعربي الراهن. وإذا كان زمن هذا الإسهام ينتمي إلى تسعينيات القرن العشرين فإن شيئاً من مضمونه لم يتغير! لا تزال قضايانا الثقافية على حالها، ولا زلنا نخوض النقاشات إياها، ولا زال الزمان يعبر ونحن أسرى تلك السجالات التي لم تُحسم بعد!

وفي كل حال فإن ثقافتنا العربية تواجه أسئلة صعبة، وعليها أن تقدم إجاباتها الواضحة. وهذا ما يحاول الكتاب أن يقدمه.

كتاب (الذاكرة الجريحة... "تأملات وسجالات ثقافية")، تأليف: وفيق يوسف، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.