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مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات بالحوار الوطني: الحكومة أعطت أهمية للاستثمارات الخاصة

صدى البلد

كشف النائب محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، تفاصيل الأولويات الاستثمارية وسياسة ملكية الدولة على طاولة الحوار الوطني.

 

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وقال محمود سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :"  تم وضع محاور أولويات الاستثمارات العامة ".

 

 وأضاف محمود سامي :"  الحكومة أعطت أهمية كبرى للاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر "، مضيفا:" الاستثمارات  المستهدفة العام المقبل 1.6 تريليون جنيه منهم 600 مليار للاستثمار الخاص وتريليون للاستثمار العام ".

 

 وتابع محمود سامي :"  يجب أن يكون هناك دور للدولة في ملف الاستثمار ودعم الاستثمار الخاص، وكي نضمن معدلات نمو اقتصادي لابد أن يتم إعطاء مساحة جيدة للاستثمار الخاص ".

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 ولفت محمود سامي :" علينا بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الاستثمارات العامة التي يمكن إعادة هيكلتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها ".

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