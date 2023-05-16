مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات بالحوار الوطني: الحكومة أعطت أهمية للاستثمارات الخاصة

كشف النائب محمود سامي مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، تفاصيل الأولويات الاستثمارية وسياسة ملكية الدولة على طاولة الحوار الوطني.

وقال محمود سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" تم وضع محاور أولويات الاستثمارات العامة ".

وأضاف محمود سامي :" الحكومة أعطت أهمية كبرى للاستثمارات الخاصة والاستثمار الأجنبي المباشر "، مضيفا:" الاستثمارات المستهدفة العام المقبل 1.6 تريليون جنيه منهم 600 مليار للاستثمار الخاص وتريليون للاستثمار العام ".

وتابع محمود سامي :" يجب أن يكون هناك دور للدولة في ملف الاستثمار ودعم الاستثمار الخاص، وكي نضمن معدلات نمو اقتصادي لابد أن يتم إعطاء مساحة جيدة للاستثمار الخاص ".

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ولفت محمود سامي :" علينا بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الاستثمارات العامة التي يمكن إعادة هيكلتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها ".