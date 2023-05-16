أهم تاريخ في حياتي.. شوبير يعلق على ذكرى بداية مشواره مع الأهلي

شارك الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “تاريخ 16 مايو هو أهم تاريخ في حياتي لأن يوم 16 مايو 1984 كانت أول مباراة رسمية ليا مع الفريق الأول للنادي الأهلي في رحلة مستمرة حتي اليوم وستستمر لآخر العمر ان شاء الله”.

من جانب آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، مصير إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد قرار تأجيل دعوى الأهلي لحل لجنة الانضباط.

وتم تأجيل نظر الدعوى المقامة من الأهلي لحل لجنة الانضباط إلى 28 مايو الجاري للاطلاع.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إنه طالما لم يتم البت بحكم قضائي في القضية المقامة من الأهلي بشأن شرعية لجنة التظلمات، فمن حق كهربا المشاركة في المباريات ولن يتم إيقافه.