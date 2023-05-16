زفاف يتحول لمأتم.. شاحنة تدهس سيارات زفة بالأردن

تحولت الزغاريد إلى صراخ، وسالت الدماء على الملابس البيضاء، فانقلبت الفرحة والاحتفال بحفل زفاف في الأردن إلى حادث مروع في منتصف الطريق.

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادث تصادم مروع بين شاحنة مسرعة وعدد من المركبات المشاركة في حفل زفاف بـ الأردن.

وقع الحادث داخل نفق المنطقة التاسعة المظلم بمحافظة العقبة في الأردن، حيث دهست شاحنة مسرعة عددًا من السيارات داخل النفق.

يوثق مقطع الفيديو لحظة اصطدام الشاحنة المسرعة بعدد من سيارات حفل الزفاف داخل النفق المظلم، ما أسفر عن وقوع إصابات وحالة وفاة.

ومن جانبه قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي.

أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة 13 آخرين بكسور وجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.