محمد عبد الجليل: أتوقع أن يكون نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حقق نتائج مميزة مع الفريق خلال الفترة الماضية، ويقدم الفريق مستوى مميزا خلال المواجهات المحلية والقارية، مبديا سعادته بالنتيجة الكبيرة التي تحققت على حساب الترجي بالفوز بثلاثية نظيفة في رادس.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لا زال هناك عدم انتظام واضح في المسابقات المصرية، ويجب ايجاد حلول سريعة لتلك الأزمة، ومن الصعب وضع جدول مضغوط للأهلي، وتكرار سيناريو الموسم الماضي عندما فقد الفريق البطولة بسبب الإجهاد والضغط والإصابات التي طاردته".

وأضاف: "أتوقع أن يكون نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، رغم تعادل الأخير مع صن داونز في المغرب، والمباراة ستكون قوية وصعبة على الفريقين، خصوصا أن صن داونز يستقبل أهدافا على أرضه كثيرة".

وواصل: "الأهلي لديه عناصر جيدة وهناك بدلاء مميزين، والفريق كان قادرا على تحقيق نتيجة أكبر أمام الترجي في لقاء الذهاب".