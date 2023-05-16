أثناء سباحتهم.. فرس النهر يحاول ابتلاع 3 أولاد| شاهد ماذا حدث

تعتبر السباحة بالتأكيد نشاطًا ممتعًا ومريحًا يحبه الأطفال والكبار، لكن لا يمكن للمرء أن يتجاهل الأخطار الكامنة حوله، مثل مقابلة أسماك القرش فجأة، أو التماسيح، وحتى فرس النهر الذي يعتبره الناس كائنًا لطيفًا، لكن المفاجأة أنه قد يتحول إلى وحش قاتل.

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يكشف عن الطبيعة الحقيقية لفرس النهر، حيث حاول الحيوان في المقطع ابتلاع 3 أولاد في مشهد صادم.



في الفيديو الذي انتشر لأول مرة على الإنترنت في عام 2021، ثم عاد مرة أخرى لتصدر التريند مؤخرًا، ظهر 3 أولاد يقضون وقتًا ممتعًا في الماء.

لكن مرحهم توقف عندما ظهر فجأة فرس نهر واعترض طريقهم، طاردهم الحيوان وبدأ الصبيان بالصراخ والركض للنجاة بحياتهم.

ولحسن الحظ، هرب الأولاد وفرس النهر في الاتجاه المعاكس، ويبدو أن الشخص الذي يصور المشهد الخطير فقد توازنه، واتضح أن المقطع قد تم تصويره في إحدى دول إفريقيا.

كان المقطع بمثابة صدمة، وتوعية للمشاهدين في نفس الوقت حول مدى خطورة فرس النهر، وعدم القدرة على التنبؤ بسلوكه.