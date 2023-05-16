الاتحاد الأوروبي: لويجي دي مايو مبعوثا خاصا لمنطقة الخليج

عين الاتحاد الأوروبي، الإثنين، وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ليكون مبعوثه الخاص الجديد لمنطقة الخليج.

وقال المجلس الأوروبي في بيان إن مهام الممثل الخاص الجديد للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج "ستتمثل في تطوير شراكة استراتيجية، أقوى وأكثر شمولا مع دول الخليج".

وأضاف البيان أن عمل دي مايو (36 عاما) سيركز على دعم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تنفيذ السياسة الخارجية للاتحاد.

ومن المقرر أن يبدأ دي مايو مهامه في الأول من يونيو/حزيران المقبل، على أن تمتد ولايته الأولى لمدة 21 شهرا.

ويتم ترشيح الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي من قبل بوريل، لتعزيز سياسات الاتحاد الأوروبي ومصالحه في مناطق ودول محددة.