مسئول أوكراني: أسقطنا جميع الأهداف المعادية في سماء كييف

أعلن مسؤول أوكراني، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم إسقاط غالبية الأهداف المعادية في سماء “كييف” والتي كانت تستهدف العاصمة، واصفا الهجوم الروسي الأخير بأنه كان معقدا واستثنائيا في كثافته.

وكشف رئيس بلدية كييف، فيتالى كليتشكو، عن سماع دوي انفجارات، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

ووقعت سلسلة انفجارات قوية وسط العاصمة الأوكرانية، وفقا لإفادات عاجلة لعدد من وسائل الإعلام في كييف.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني إن الدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف في سماء العاصمة كييف.