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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نشرة الرياضة| منتخب غينيا يرفض تأجيل مباراته مع مصر.. تفاصيل انتقال مرموش لـ«فرانكفورت»

صدى البلد

شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء 16-5-2023 ، عددا من الأخبار والأحداث الرياضية، أبرزها فوز ليفربول بقيادة محمد صلاح على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة، ورفض منتخب غينيا تأجيل مباراته أمام منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

 

«الشناوي عامل عظمة».. تعليق مفاجئ من أحمد ناجي عن مستوى حارس الأهلي

أثنى أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى السابق في النادي الأهلي ومنتخب مصر، على مستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في الفترة الأخيرة.


محمد عبد الجليل: أتوقع أن يكون نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حقق نتائج مميزة مع الفريق خلال الفترة الماضية، ويقدم الفريق مستوى مميزا خلال المواجهات المحلية والقارية، مبديا سعادته بالنتيجة الكبيرة التي تحققت على حساب الترجي بالفوز بثلاثية نظيفة في رادس.

 

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

شارك لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


الأهلي يصعد لنصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لليد ويتجهز لـ«رجاء أغادير» المغربي

تأهل الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد رقم 39 المقامة على صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء بأهلي الجزيرة خلال الفترة من 9 وحتى 18 مايو الجاري.


منتخب غينيا يرفض تأجيل مباراته أمام مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

أكد ثيرنو أمادو المتحدث باسم منتخب غينيا، أنه لا يمكن تأجيل المباراة ضد مصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة والمحدد لها 14 يونيو المقبل.


وكيل مرموش يكشف سبب اختيار اللاعب الانتقال إلى فرانكفورت

كشف أحمد عبدون الوكيل الإعلامي للاعب عمر مرموش، عن سبب انتقاله مؤخرا إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، ورحيله عن فولفسبورج.


ميدو يكشف مفاجأة في انتقال عمر مرموش إلى فرانكفورت

علق أحمد حسام ميدو على انتقال عمر مرموش لصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.


نجم المباراة.. محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

قاد محمد صلاح فريق ليفربول، للفوز على على مضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي.

 

مدمر نفسيا.. عبد الباقي جمال: طلبت رحيل عبده يحيى عن غزل المحلة

كشف عبد الباقي جمال مفاجأة بشأن رحيل عبده يحيى عن صفوف غزل المحلة.

ميدو يكشف مفاجأة في انتقال عمر مرموش إلى فرانكفورت
علق أحمد حسام ميدو على انتقال عمر مرموش لصفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

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