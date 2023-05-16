حدث ليلا.. تراجع قوي في أسعار الحديد.. مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي.. مشاورات مصرية روسية رفيعة المستوى

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام، يقدم موقع صدى البلد موجزا بجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الماضية، اليوم الجمعة، يتضمن أهم الأحداث، وفيه:

ماكرون: فرسا تستعد للفوز بتعهدات قياسية للاستثمار الأجنبي

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون موسك ، ورئيس شركة فايزر (PFE.N) ورؤساء أعمال آخرين يوم الاثنين لحثهم على ضخ أموال في فرنسا ، وقال مكتبه إن البلاد تستعد للفوز بتعهدات قياسية للاستثمار الأجنبي.



رئيس بلدية كييف: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

كشف رئيس بلدية كييف فيتالى كليتشكو عن سماع دوى انفجارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الأوكرانية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

إيلون ماسك يصدر قرارات صارمة ضد موظفي تسلا.. تفاصيل

بعد أيام من الإعلان عن رئيس تنفيذي جديد لـ تويتر، أدار إيلون ماسك عينه إلى تسلا، وأمر المديرين بمسح جميع التعيينات في صانعالسيارات الكهربائية وان يكون الأمر من خلاله.



محمد عبد الجليل: أتوقع أن يكون نهائي إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي حقق نتائج مميزة مع الفريق خلال الفترة الماضية، ويقدم الفريق مستوى مميزا خلال المواجهات المحلية والقارية، مبديا سعادته بالنتيجة الكبيرة التي تحققت على حساب الترجي بالفوز بثلاثية نظيفة في رادس.



«الشناوي عامل عظمة».. تعليق مفاجئ من أحمد ناجي عن مستوى حارس الأهلي

أثنى أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى السابق في النادي الأهلي ومنتخب مصر، على مستوى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، في الفترة الأخيرة.



مقتل 6 أشخاص في حريق ضخم بنيوزيلندا

لقي ما لا يقل عن 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق اندلع، فجر اليوم الثلاثاء، في منزل مؤلف من 4 طوابق بوسط العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون.



مشاورات مصرية روسية رفيعة المستوى حول الموضوعات متعددة الأطراف

استقبل السفير إيهاب بدوي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، السفير سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي للشئون متعددة الأطراف، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد للقاهرة للتشاور حول أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك اتصالاً بالعمل الدولي متعدد الأطراف.



4 قتلى و9 جرحي في إطلاق نار بنيو ميكسيكو والشرطة تحيد منفذ الحادث

قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص وأصيب 9 آخرون اثر حادث إطلاق نار في فارمنجتون بـ ولاية نيو مكسيكو، حسبما ذكرت الشرطة الامريكية.



35 ألف جنيه|تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. اعرف سعر الطن بمصر

شهدت أسعار الحديد تراجعا قويا على المستوى العالمي، خلال الأيام القليلة الماضية، إذ سجلت مستويات متدنية ، بعدما ارتفعت الأسعار على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.



زعيم فاجنر: المجموعات الهجومية تنفذ مهام السيطرة النهائية على مدينة باخموت

أعلن مؤسس قوات "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 220 مترا مربعا في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 105 آلاف متر مربع.



بمشاركة سوريا.. ملك الأردن: أثق في نجاح القمة العربية المقرر عقدها بجدة

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ثقته في نجاح القمة العربية المقرر عقدها في جدة، في 19 مايو الجاري، متوقعاً الانطلاق في مرحلة جديدة من العمل العربي ترتكز على قاعدة صلبة من التعاون الاقتصادي لما فيه مصلحة جميع الأطراف.



مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

شارك لاعب النادي الأهلي، مروان عطية، ستوري جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

منتخب غينيا يرفض تأجيل مباراته أمام مصر بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

أكد ثيرنو أمادو المتحدث باسم منتخب غينيا، أنه لا يمكن تأجيل المباراة ضد مصر ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقبلة والمحدد لها 14 يونيو المقبل.

برج الدلو .. حظك اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 : مكافأة مالية

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 16 مايو 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 2023، يبحث عنها الكثير من الأشخاص بطريقة مستمرة، لمتابعة الأحداث، ومعرفة ماذا يحدث في يومه الروتيني بناء على تنبؤات خبراء الفلك.