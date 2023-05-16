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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة.. انطلاق الاجتماع الاقليمي للطاقة الذرية بمشاركة 31 دولة

صدى البلد

تستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماع الأقليمي الدولي عن التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة غير المستخدمة والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية المصرية.

وقد أفتتح الأجتماع الدولي الاستاذ الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة،  الدكتور/ نافعة ريجوجوي ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقد صرح  الدكتور ياسر توفيق نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية للمشروعات والبحوث والمنسق الوطني للاجتماع بأن هذا الاجتماع يشارك فيه 44 مشارك يمثلون 31 دولة من مختلف دول العالم وهو يهدف إلى تسليط الضوء وعرض المعلومات الفنية عن التعامل الآمن لمدافن المخلفات المشعة غير المستخدمة. كما يشمل الاجتماع مناقشة الاعتبارات المختلفة الخاصة بمواقع المدافن الآمنة للمخلفات المشعة غير المستخدمة من ناحية : اختيار الموقع، إجراءات التراخيص المكانية، إدارة مدافن النفايات، التصميم الهندسي، تصميم وحدات التخزين، اعتبارات الأمان النووي، اعتبارات الأمن النووي، اعتبارات التشغيل والتنفيذ، الاعتبارات الاقتصادية.


وتشمل الدول المشاركة بالاجتماع: البانيا، الأرجنتين، بانجلاديش، البوسنة، كرواتيا، قبرص، مصر، أثيوبيا، جورجيا، غانا، اليونان، اندونسيا، ايران، جاميكا، الأردن، لبنان، ليبيا، ماليزيا، مونتينجيرو، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، مقدونيا الشمالية، باكستان، ميلدوفا، جنوب أفريقيا، تايلاند، تركيا، تنزانيا، فيتنام، وزيمبابوي.

وقد صرح الدكتور/ عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الاجتماع يشمل عرض بعض تجارب الدول في تصميم وتنفيذ وتشغيل وإدارة المدافن الآمنة للمخلفات المشعة غير المستخدمة وتشمل جنوب أفريقيا، غانا، وكذلك في أندونسيا. كما أنه يأتي في اطار التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودور الهيئة على المستويين الدولي والأقليمي .

وقد صرح الدكتور/ شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن هذا الاجتماع الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ سوف يستمر حتى يوم 18 مايو 2023، وهو اجتماع هام حيث يناقش إعتبارات الأمن والأمان النوويين للمدافن الآمنة للمخلفات المشعة غير المستخدمة كما أنه يعرض التجارب و التكنولوجيات ذات الصلة وخبرات الدول في هذا المجال منذ التخطيط وحتى التشغيل الأمن والإدارة، كما تأتي أهميته أيضاً لمشاركة 31 دولة لذا فهو فرصة لتبادل الخبرات ولتنشيط التعاون الأقليمي والدولي.

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IMG-20230516-WA0001
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IMG-20230516-WA0000

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