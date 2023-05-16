صحف الكويت| 6 قتلى بينهم 3 أطفال خلال مباراة كرة بالمكسيك.. وتأشيرة زيارة السعودية غير كافية للحج

ولي العهد يتسلَّم دعوة خادم الحرمين إلى أمير البلاد لحضور القمة العربية

الكويت تدين تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بالسفارة الكويتية بالخرطوم للاقتحام والتخريب

أردوغان: سأدعم أوغلو لرئاسة تركيا إذا امتنع عن تقديم تنازلات للأكراد

مبعوث صيني في «مهمة سلام» إلى أوكرانيا وروسيا وأوروبا

واشنطن تكشف عن ترسانتها النووية وتحض موسكو على ذلك

«فاغنر» تعلن آخر تطورات المعارك في أرتيوموفسك «باخموت»

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة الأنباء إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، تسلم في قصر بيان صباح أمس الدعوة الموجهة إلى الأمير الشيخ نواف الأحمد، من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، لحضور الدورة العادية الـ 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والتي ستعقد بتاريخ 19 الجاري في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقام بتسليم الدعوة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



وذكرت صحيفة الوطن أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي أمس الاثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاشخاص الواردة اسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020.

ونصت المادة الاولى من مشروع المرسوم على التالي: "يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الاشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020 حصر نيابة

العاصمة (513 لسنة 2020 جنايات المباحث)".



وأبرزت صحيفة الجريدة اعلان وزارة الخارجية تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم اليوم الاثنين للاقتحام والتخريب. وأعربت الوزارة في بيان لها عن إدانة واستنكار دولة الكويت للإعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الانباء إلى تأكيد وزارة الحج والعمرة في السعودية عبر حسابها في «تويتر»، أن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج. وقالت: «ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة، نود تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج»، وشددت على أن تأشيرة الزيارة 90 يوما، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنبا لمخالفة الأنظمة.



أوضحت صحيفة الوطن اعلان الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين أن مجلس وزراء التكتل الذي يضم 27 دولة اعتمد قرارا بتعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق لويجي دي مايو ممثلا خاصا إلى منطقة الخليج.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن مهام الممثل الجديد ستتمثل في تطوير شراكة أقوى وأكثر شمولا وأكثر استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج.

وأضاف أنه سيدعم جهود الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تنفيذ السياسة الخارجية والجوانب الأمنية الواردة ضمن الإعلان المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية مع منطقة الخليج الصادر في 18 مايو 2022 وتوصيات المجلس ذات الصلة الصادرة في 20 يونيو 2022.



قالت صحيفة القبس إن الفلسطينيين أحيوا أمس الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة التي وقعت في العام 1948 عندما هجر أكثر من 760.000 فلسطيني من ديارهم، كما احيت الأمم المتحدة هذه الذكرى لأول مرة في تاريخها.

وشاركت جماهير غفيرة من الفلسطينيين من مختلف محافظات في الضفة الغربية المحتلة في مهرجان مركزي حاشد، نظم وسط مدينة رام الله، بمشاركة أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة «فتح»، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني وفصائل العمل الوطني.

ورفع المشاركون خلال مسيرة علم فلسطين، والرايات السوداء، ومفاتيح العودة. كما أطلقت صافرات الإنذار وتوقفت الحركة لمدة 75 ثانية عند الساعة الواحدة بعد الظهر في مختلف المدن الفلسطينية، إيذانا ببدء فعاليات إحياء الذكرى الـ75 للنكبة.



أفادت صحيفة القبس بأنه رغم المشاركة التاريخية القياسية في الانتخابات التركية التي جرت أمس الأول والتي بلغت 88.92 في المئة، تشهد البلاد، للمرة الأولى منذ قيام الجمهورية قبل 100 عام، جولة إعادة ثانية للانتخابات الرئاسية، بعد أن فشل الرئيس الإسلامي رجب طيب إردوغان ومنافسه العلماني كمال كليشدار أوغلو، من الوصول إلى عتبة الـ «50+1» المطلوبة لحسم الاقتراع من الجولة الأولى. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمس، رسمياً، التوجه إلى جولة إعادة في 28 الجاري، مضيفاً أن إردوغان حصل على 49.51 في المئة من الأصوات مقابل 44.88 في المئة لكليشدار أوغلو، في حين حقق القومي سنان أوغان مفاجأة بحصوله على 5.17 في المئة من الأصوات، ما يؤهله عملياً ليلعب دور «صانع الملوك» في الجولة الثانية.



وفي سياق المتصل، أوضحت صحيفة الجريدة ما قاله المرشح الرئاسي التركي سنان أوغان، اليوم الإثنين، إن مرشح المعارضة كيليجدار أوغلو لم ينجح في إقناع الناخبين بإمكانية حله لمشاكل البلاد. وأضاف أوغان - صاحب المركز الثالث في السباق الرئاسي أن «قضيتا الحرب على الإرهاب، وإعادة توطين اللاجئين خط أحمر، وستحددان إن كنا سندعم أردوغان أو كليجدار أوغلو». وأوضح «سأدعم أوغلو فقط إذا امتنع عن تقديم تنازلات للأكراد».

دوليا، قالت صحيفة الراي إن الولايات المتحدة كشفت مساء أمس الاثنين أرقام ترسانتها الاستراتيجية للردع النووي، مؤكدة أنها تريد احترام معاهدة «نيو ستارت» لنزع السلاح النووي، داعية روسيا التي علقت مشاركتها فيها إلى أن تحذو حذوها.

وأضاف البيان «تدعو الولايات المتحدة روسيا إلى احترام واجباتها القانونية بالعودة إلى معاهدة نيو ستارت وإجراءات الاستقرار والشفافية والتحقق التي تحويها».



وأفادت صحيفة الجريدة بان مبعوث صيني كبير يبدأ، اليوم، جولة تشمل روسيا وأوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا، بهدف بحث سبل إيجاد تسوية للصراع بين موسكو وكييف، في حين تعهدت لندن، لدى استقبالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بتسليم بلاده مئات الصواريخ المضادة للطائرات والمسيّرات الهجومية التي يصل مداها إلى أكثر من 200 كيلومتر. في خطوة تعزّز انخراط الصين المباشر بجهود إنهاء الصراع الروسي - الأوكراني الذي يهدد باندلاع أخطر مواجهة بين دول شرقية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وبالتزامن مع احتمال انطلاق هجوم أوكراني مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي استولت عليها موسكو، يستهل مبعوث صيني رفيع المستوى، يدعى لي هوى، جولة دبلوماسية واسعة من كييف اليوم، ترمي إلى إيجاد «تسوية سياسية».



أوضحت صحيفة الوطن إعلان مؤسس قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، أن الوحدات العسكرية تقدمت 220 مترا مربعا في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث تقدمت وفرضت سيطرتها على 105 آلاف متر مربع.

وقال بريغوجين: "اليوم تقدمت وحدات فاغنر في اتجاهات مختلفة حتى مسافة 220 مترا، وسيطرت على أراض بمساحة 105 آلاف متر مربع في مدينة أرتيوموفسك".

وأضاف: "لا يزال تحت سيطرة العدو 1.59 كيلومتر مربع من أراضي المدينة، ومن أصل 29 مبنى متعدد الطوابق يستخدمها العدو كأوكار له، تبقى فقط 12 مبنى".



ذكرت صحيفة القبس أن النفط ارتفع لليوم الثاني في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، إذ تلقت الأسعار دعما من خطط الولايات المتحدة لشراء النفط للاحتياطي البترولي الاستراتيجي بينما تندلع حرائق غابات في كندا مما زاد من مخاوف الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0043 بتوقيت جرينتش، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.38 دولار للبرميل بارتفاع 27 سنتا أو 0.4 بالمئة.

ارتفع كلا المؤشرين القياسيين بأكثر من واحد في المئة أمس الاثنين، لينهيا سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات.



وأشارت صحيفة الوطن إلى مقتل ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، برصاص مسلحين أطلقوا النار خلال مباراة عائلية بكرة القدم في متنزّه بولاية هيدالغو في وسط المكسيك، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال مكتب المدّعي العام في بيان إنّ إطلاق النار وقع مساء الأحد في حيّ سكني في مدينة أتوتونيلكو دي تولا.