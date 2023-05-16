بعد وفاة طالبة المنيا .. هل يؤدي الحزن للموت ؟

سيطرت حالة من الحزن الشديد على أبناء محافظة المنيا وعلى رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حزنًا على وفاة الطالبة نسرين كريم بالفرقة الرابعة بكلية الآداب بجامعة المنيا والتي لفظت أنفاسها الأخيرة قبل أداء الامتحان الشفهي بقسم الوثائق والمكتبات وسط ذهول الجميع لموتها المفاجئ.

وكتبت الطالبة نسرين كريم على صفحتها الشخصية بالفيسبوك خلال الثلاثة أيام الماضية عدة عبارات منها "مش معترضة على حكمك يا ربي.. بس أنا مازلت تايهة من بعد وفاة أبويا"، "اقتنعت برحيلك.. ولكنني لا أعلم لماذا أنتظرك حتى الآن" في إشارة إلى والدها المتوفي وكتبت أيضا "عايزة أنزل أمشي في الشارع أعيط من كتر الضغط اللي في دماغي".

فى إطار هذا هل يؤدي الحزن للموت ؟ حذر الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق مرارا وتكرار من الزعل.



وأوضح من خلال عددة منشورات له عبر حسابة الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الزعل من الممكن أن يسبب سكتة قلبية وموتا مفاجئا.

وأشار من خلال منشور له على الصور التالية والفرق بين صورتين.

وقال إن الصورة على اليمين قلب مكسور والصورة على الشمال قلب سليم.



الحزن يسبب أزمة قلبية صورة تكشف الفرق بين القلب السليم والقلب المتأثر بالحزن

وأوضح أن كسرة القلب والقلب المكسور نتيجة الزعل الشديد حقيقة علمية ومتلازمة مرضية وليست عبارة أدبية.

وقال إن التفسير العلمي لها Broken heart syndrome الزعل بينشط الجهاز العصبي السمبثاوي اللي بيفرز أدرينالين بكميات كبيرة جدا نتيحة الزعل يطلع عليها Adrenaline storm عاصفة الأدرينالين

وأضاف ان الأدرينالين يسبب اعتصار للقلب الذي يؤدي إلى انقباض في قاعدة القلب وتمددبالوني في قمة القلب وضرب مثال بالصورة انكسار حقيقي للقلب رغم إن قسطرة الشرايين التاجية من الممكن أن تظهر سليمة.

وفسر شعبال قول الله تعالى عز لا تحزن وقول الرسوب عليه افضل الصلاة والسلام لا تغضب بأن الله ورشةلة يأمرونا بعدم الحزن لانه يسبب الوفاة والأمراض.