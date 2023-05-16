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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر .. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، والتي يبحث عنها المواطنون، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى سعر عيار 21

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

البورصة: لن يكون هناك أي فارق بين سعر الذهب الاسترشادي بالبورصة والسوق

شوف عيار 21 وصل كام.. سعر الذهب اليوم في مصر

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

 

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,583 شراء 2,617 جنيها

 

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,368 شراء 2,399 جنيها

 

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,260 شراء 2,290 جنيها

 

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,937 شراء 1,963 جنيها

 

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,507 شراء 1,527 جنيها

 

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,291 شراء 1,309 جنيها

 

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 80,327 شراء 81,393 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,080 شراء 18,320 جنيها
الكيلو بيع 2,582,857 شراء 2,617,143 جنيها

سعر الذهب

سعر الذهب أمس في مصر

 

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,594 شراء 2,617 جنيها

 

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,378 شراء 2,399 جنيها

 

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,270 شراء 2,290 جنيها

 

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,946 شراء 1,963 جنيها

 

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,513 شراء 1,527 جنيها

 

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,297 شراء 1,309 جنيها

 

سعر الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 80,682 شراء 81,393 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,160 شراء 18,320 جنيها
الكيلو بيع 2,594,286 شراء 2,617,143 جنيها

سعر الذهب  أول أمس في مصر

 

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,686 شراء 2,743 جنيها

 

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,462 شراء 2,514 جنيها

 

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,350 شراء 2,400 جنيها

 

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 2,014 شراء 2,057 جنيها

 

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,567 شراء 1,600 جنيها

 

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,343 شراء 1,371 جنيها

 

سعر الذهب  في مصر

الاالاونصة بيع 83,526 شراء 85,303 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,800 شراء 19,200جنيها
الكيلو بيع 2,685,714 شراء 2,742,857 جنيها

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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