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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تنفيذ 8 قوافل طبية بقرى مبادرة حياة كريمة

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا انه تم تنفيذ 8 قوافل طبية وعلاجية بـ5 قرى على مستوى مراكز المحافظة تنفيذاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم و تنفيذا للمبادرة .

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واستعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة جهود مديرية الصحة خلال شهر ابريل الماضي حيث تم توقيع الكشف الطبي على 9 آلاف و 167 حالة (تخصصات مختلفة) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من اجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل للمستشفى الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج.

لافتاً إلى أن القوافل الطبية شملت قرى (نواي بملوى - بلنصورة بأبو قرقاص - البيهو بسمالوط – وقريتي سرير مفتاح وصفط الخمار بمركز المنيا ) .

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات العلاجية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قرى مبادرة حياة كريمة

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