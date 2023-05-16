عمره 52 عامًا.. فنان سعودي شهير يفارق الحياة بسبب سكتة قلبية

توفى الفنان السعودي فهد الحيان، إثر سكتة قلبية عن عمر ناهز 52 عامًا، مخلفًا وراءه 3 أبناء وجمهورًا عريضًا أحبه.



وبدأ الراحل الحيان مشواره الفني في الموسم الثاني من “طاش ماطاش” واشتهر بشخصية “هزار” وأدى أيضًا فيه أدوارًا لشخصيات عدة في مواسم لاحقة من المسلسل الكوميدي، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية.



ولد الفنان في 1971 وأحب التمثيل منذ الصغر، فكان يشارك باستمرار في المسرح المدرسي، وكانت الفرصة الأولى التي عرض موهبته فيها خلال أداء ومقابلة في جمعية الثقافة والفنون انتهت بالنجاح ومشاركته في “طاش ماطاش” بطلب من الفنان ناصر القصبي حينها فلفت الأنظار إليه بخفة ظله لتتسع دائرة شهرته عبر أعمال متتالية.



إلى أن اتجه للإنتاج في عام 2006 وكانت باكورة أعماله في هذا المجال مسلسل “غشمشم” بأجزائه الستة وجسد فيه شخصيًا دور البطولة إلى جانب الفنانة هيا الشعيبي.

