529 مليار جنيه.. التضامن: ندرس ضم 3 فئات جديدة للحماية الاجتماعية

قالت ميرفت صابر مساعد وزير التضامن للحماية الاجتماعية، إن الدولة توسعت منذ عام 2014 في الاستثمار في البشر وتوسعت في برامج الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع خطة مصر 20/30.

وأضافت ميرفت صابر خلال كلمته في جلسة لجنة الحماية الاجتماعية، المنعقدة الان بالحوار الوطني، أن وزارة التضامن انتهجت سياسات الدعم النقدي الشامل، وأن حوالي 40 مليون مواطن مسجلين على برامج تكافل وكرامة، وبدأنا مؤخرا التركيز على الأطفال والاهتمام بالحضانات.

وتابعت: مصر تعاني من مشكلة البطالة وارتفاع نسبها بين الشباب، مشيرة: "بدأنا مؤخرا التركيز على المهن الحرفية، والسيدات المنتجات والعمالة غير المنتظمة، وأضافت أن قانون المعاشات الجديد دعم العمالة غير المنتظمة بشكل كبير وتتحمل الدولة نسبة كبيرة عن المواطنين من هما تحت خط الفقر.

وأشارت إلى أن دعم الدولة لبرامج الحماية الاجتماعية كان 229 مليار جنيه في 2014 ولكن وصل للعام المالي الأخير إلى 529 مليار جنيه، مشيره إلى أن الدولة تنفق 9.5℅ من إجمالي الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية.

وتابعت: سنعمل على التوسع في الحماية الاجتماعية ونعمل على ضم 3 فئات جديدة، هما القطاع غير الرسمي والعمالة الغير منتظمة والمهاجرين المصريين العائدين من الخارج تحديدا بعد أزمة كورونا ظهرت هذه الأزمة، بالإضافة سيتم وضع اليه مستدامة لدعم الحماية الاجتماعية، مؤكده أن برامج الحماية الاجتماعية هي احد أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر وليست هي العدالة الكلية.

