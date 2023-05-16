مدرب رجاء أغادير: مواجهة الأهلي صعبة

أكد مصطفى مزار، المدير الفني لفريق رجاء أغادير المغربي لكرة اليد «رجال» أن مواجهة فريقه أمام الأهلي في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية ستكون صعبة للغاية على فريقه، في ظل ما يتمتع به الأهلي من إمكانات فنية وبدنية والتي تفوق الفريق المغربي بمراحل كبيرة.

وأوضح أن فريقه حقق ما لم يكن يتوقعه بالوصول لنصف النهائي، وهو ما يعني الحصول على المركز الرابع على أقل تقدير، وأنه يدرك جيدا مدى صعوبة مواجهة الأهلي الذي ينافس في مستويات عالمية.

وتأهل رجاء أغادير لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على مواطنه وداد سمارة بنتيجة 30 ـ 27، بينما تأهل الأهلي بعد فوزه على شبيبة كينشاسا من الكونغو الديمقراطية بنتيجة 45 ـ 23.

وكان الأهلي قد واجه رجاء أغادير في مرحلة المجموعات وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 40 ـ 16.