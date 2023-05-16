اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية تُكرم حسن مصطفى

أقامت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية حفلا لتبادل الدروع التذكارية والهدايا بين الوفود المشاركة وذلك غدا الأربعاء بأحد الفنادق، على هامش البطولة.

ومن المقرر أن يقام حفل تكريم كبير للدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد؛ تقديرا لمشواره الحافل وعطائه الكبير لكرة اليد، خاصة أن البطولة التي استضافها النادي الأهلي تقام بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيس الاتحاد الإفريقي.

واطمأن محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس الكؤوس الإفريقية، على كافة الأمور الخاصة بحفل تبادل الهدايا والدروع الذي يحضره الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي، ومسئولو الاتحاد واللجان المختصة، وممثلو الفرق والوفود المشاركة في البطولة.

ويأتي حفل تبادل الدروع، في إطار تعزيز العلاقات بين جميع الفرق المشاركة، وفي ظل الأجواء المميزة التي عاشها الجميع خلال منافسات البطولة، وأيضا ضمن ما قامت به لجان البطولة من جهود كبيرة لتوفير كافة سبل الراحة للجميع.