ملتقى الاستثمار السنوي بأبو ظبي يكرم اتحاد الغرف العربية

كرم ملتقى الاستثمار السنوي في دورته الثانية عشر التي عقدت بابو ظبي خلال الفترة ٨-١٠ (مايو) ٢٠٢٣، اتحاد الغرف العربية، حيث تسلم امين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي الدرع التكريمي، خلال احتفال اقيم في قصر الامارات بحضور وزير التجارة الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة ثاني الزيودي، وامين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، والرئيس التنفيذي لملتقى الاستثمار السنوي داود الشيزاوي، اضافة الى مجموعة من وزراء التجارة والاقتصاد والاستثمار بالدول العربية وحشد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية المشاركة في الملتقى.

وثمّن امين عام الاتحاد تكريم ملتقى الاستثمار السنوي لاتحاد الغرف العربية، منوها بالشراكة القائمة بين اتحاد الغرف العربية وملتقى الاستثمار السنوي AIM، معتبرا أنّ "اتحاد الغرف العربية بصفته الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي، وملتقى الاستثمار السنوي AIM، لديهما أهداف مشتركة كثيرة، تصبّ في نهاية المطاف في الترويج للبلدان العربية كمنطقة جاذبة للاستثمارات سواء البينية العربية أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وقال: "إنّ اتحاد الغرف العربية وملتقى الاستثمار يتكاملان، ومن هذا المنطلق نجحا من خلال الشراكة القائمة بينهما في تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المشتركة في 2022 على هامش فعاليات اكسبو دبي، وهذا العام من خلال تنظيم قمة استثمار رواد الأعمال التي عقدت ضمن فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع مكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا – البحرين".

وختم الأمين العام بالقول: نحن سعداء بالشراكة القائمة مع ملتقى الاستثمار السنوي AIM الذي يقوم بدور كبير من خلال تنظيم الملتقى منذ عام 2011، حيث تحوّل الملتقى إلى منصة تفاعلية تتيح لجميع الأطراف المشاركة في عملية الاستثمار على مستوى العالم، وكذلك إمكانية التواصل والتعاون لبحث آليات الاستثمار ومستجداته وكيفية توفير الأجواء الملائمة بما يفيد كافة الأطراف من مستثمرين وشركات ووجهات استثمارية".