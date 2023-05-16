نائب بالتنسيقية: نستهدف إنشاء تطبيق إلكتروني لتسهيل إيجاد المناطق السياحية

قال محمود القط، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب، إن الدولة تستهدف بحلول عام 2028 الوصول إلى 30 مليون سائح، حيث إن عام 2030 عام التفاؤل السياحي.

وأضاف القط، خلال كلمته الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة، إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن وحدة قياس مؤشر الأداء السياحي تكون تابعة للمجلس الأعلى للسياحة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجميع المعلومات، وتصدر توصيات وتضع مؤشرات أداء القطاع وأوجه القصور.

وتابع: “إننا نقترح تدوير الليالي السياحية على محورين، وهما تقليل الليالي السياحية وعمل برنامج حول زيارة عدد من المقاصد السياحية، والاهتمام بسياحة الفرد، والذي تهتم به وزارة السياحة خلال الفترة الحالية”.

واختتم نائب التنسيقية قائلا: "نسعى إلى إنشاء تطبيق إلكتروني لوزارة السياحة للتسهيل على كل فرد في إيجاد المناطق السياحية وأماكنها".

