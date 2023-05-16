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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتصام الصليب الأحمر في فلسطين لمساندة الأسرى بسجون الاحتلال

صدى البلد

أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية اليوم، الثلاثاء، عن تنظيم الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة، إسنادًا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وخُصص الاعتصام لإسناد الأسرى المرضى، وفي مقدمتهم الأسيران المصابان بالسرطان وليد دقة، وعاصف الرفاعي، وطالب المشاركون بإنهاء سياسية الإهمال الطبي المتعمد، والعزل الانفرادي والاقتحامات اليومية لغرف وزنازين الأسرى، بحسب ما قالته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشارك في الاعتصام، عدد من ذوي الأسرى، والعشرات من طلبة مدرسة المستقبل الصالح في البيرة، حملوا صور الأسرى في سجون الاحتلال، ورفعوا شعارات تنادي بحريتهم.

كما أصيب عدد من الفلسطينين، بينهم طلبة، بالاختناق، اليوم، إثر استنشاقهم الغاز السام والمسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال في محيط جامعة الخليل.

وقال مراسل “وفا” إن قوات الاحتلال تركزت عند البوابات الرئيسية لجامعة الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، على الطلبة والمواطنين، ما تسبب في إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام وتم علاجهم ميدانيا.
 

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