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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

 لجنة برلمانية توصي بزيادة المخصصات المالية لمديريات الصحة بالمحافظات 2023-2024

أشرف حاتم رئيس لجنة
أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب ،أن اللجنة سترفع توصية إلي الحكومة بشأن زيادة الاعتمادات الخاصة بالباب الثاني والخاص بشراء مستلزمات الإنتاج والصيانة والنظافة ضمن الموازنة المخصصة لمديريات الشئون الصحية للعام المالي 2023-2024.

وشهد اجتماع لجنة الصحة برئاسة  الدكتور أشرف حاتم مناقشات واسعة مع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات حول الموازنة العامة الجديدة حول احتياجات المحافظات من احتياجات فى العام المالي الجديد .

وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة البرلمانية :نحن نواجه ظروف صعبة ونحتاج إلي تحقيق التوازن فى موازنة العام المالي الجديد 2023-2024.

وأستطرد قائلا:سنعمل على دعم قرارات العلاج علي نفقة الدولة ودعم المحافظات لتحقيق الرعاية الصحية اللازمة .

وأوصت لجنة الصحة فى نهاية اجتماعها على زيادة المخصصات المالية للباب الثاني لمديريات الشئون الصحية على مستوى المحافظات وجاءت على النحوالتالي:

محافظة الإسكندرية بواقع 6 مليون جنيه،ومحافظة مطروح بواقع 4 ملايين جنيه ،ومحافظو البحيرة بواقع20مليون جنيه ومحافظتى شمال وجنوب سيناء بواقع 11مليون جنيه ،والفيوم بواقع 10 ملبون جنيه ،وبني سوسف بنحو10 مليون جنيه ،والمنيا بنحو20مليون جنيه ومحافظتى سوهاج وقنا بواقع 15مليون جنيه لكلا منهما ومحافظتي أسيوط والوادي الجدبد بواقع 5 ملايين جنيه لكلا منهم . 

أشرف حاتم مجلس النواب لجنة الصحة الشئون الصحية

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