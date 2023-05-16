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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

شكوى لمحافظ القليوبية.. نفق كلية الزراعة في ظلام دامس بعد تكرار سرقة لمبات الإضاءة

اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

إلى السيد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ..نعاني نحن مستخدمي نفق كلية الزراعة من الظلام الدامس بعد تكرار سرقة لمبات الإضاءة بداخل النفق أكثر من مرة ،وهو ما يشكل خطرا علينا وعلى طلاب المدارس وخاصة مع وجود مدرسة للبنات يضطر طلابها لعبور النفق.

كما أن النفق يعاني من غياب أي تواجد أمني يمنع تكرار السرقة ويمنع من استخدامه كمرحاض وهو أمر لا يليق في مكان عام وفي منطقة محط أنظار المارة، حيث يعتبر النفق ملاصقا لمحطة مترو كلية الزراعة وللموقف ولقسم جوازات شبرا الخيمة، فنرجو من سيادتكم الاهتمام وتكليف الحي بتركيب لمبات جديدة وتنظيف المكان،وتكثيف الرقابة حفاظا على حياة المواطنين.

نرجو من سيادتكم الاستجابة السريعة كما عودتمونا وحل المشكلة التي يعاني بسببها آلاف من المواطنين القاطنين والمارة يوميا.

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