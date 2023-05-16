القومي للمرأة ينظم المعسكر التدريبي الثانى بمحافظة أسيوط واستهداف 40 ميسرة

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وضمن الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات "نورة"، والذى يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي، نظم المجلس القومي للمرأة المعسكر التدريبي الثانى بمحافظة أسيوط، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ويل سبرينج ، واستهدف ٤٠ ميسرة، خلال الفترة من ٣ ل ٥ مايو ٢٠٢٣.

هذا وقد هدف المعسكر التدريبي الى تنمية قدرات الميسرات ، وتضمنت الجلسة الختامية مداخلة من ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لعرض تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتشجيع الفتيات للانضمام إليها ومشاركة ما تعلمنه مع أهاليهن.

وتضمن المعسكر أيضا العديد من الأنشطة العملية والألعاب الى جانب المحاضرات النظرية.

تجدر الإشارة إلي أن "نورة" هي الإطار الوطني للاستثمار فى الفتيات وتحظة برعاية السيدة انتصار السيسي، وتهدف الى خلق جيل من الفتيات الواعيات بحقوقهن ولديهن المهارات والقدرات اللازمة لكى يصبحن مواطنات فاعلات فى الجمهورية الجديدة.

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