محمود فوزي: نجاح الحوار الوطني مسئولية الجميع.. وليس ساحة للمناظرات

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الحوار الوطني المصري ينطلق على مجموعة من القيم الراسخة، أساسها الإيمان بالدستور والانتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة.

وأكمل “محمود فوزي”، خلال كلمته بجلسة المحور الاقتصادي، بالحوار الوطني: الحوار الوطني يعد استكمال لمسيرة الإصلاح في الدولة، ويقوم على إطلاق روح جديدة، لتحديد أولويات العمل الوطني، وبناء الشخصية المصرية الحديثة.

ولفت إلى أن غاية الحوار الوطني النهائية هو زيادة القواسم والمساحات المشتركة، لتأسيس جمهورية جديدة، مشددا على أن نجاح الحوار الوطنى مسئولية الجميع وليس ساحة للمناظرات.

وشدد على أن الحوار ليس مجرد عملية إجرائية، بل هو حوار تفاعلي جاد، من المنتظر الوصول من خلاله إلى توصيات مناسبة.