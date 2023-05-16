تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 984 شاحنة و401 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 420 شاحنة و376 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 564 شاحنة و25 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و386 شاحنة.

واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى السفينة سينا وايلة وبريدج ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Jasmine وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكب بموانيها .

