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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 984 شاحنة و401 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع ، 420 شاحنة و376 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع ، 564 شاحنة و25 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و386 شاحنة. 

واستقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما تغادر السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى السفينة سينا وايلة وبريدج ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Jasmine وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1630 راكب بموانيها .
 

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