معاش إضافي.. كيف يتم حساب تعويض البطالة| اعرف النسبة المستحقة

يتيح قانون التأمينات الاجتماعية إمكانية حصول بعض المواطنين على تعويض البطالة والخطوات الواجب القيام بها للحصول علي المعاش الإضافي وذلك وفق نص قانون التأمينات والمعاشات.

ماهو معاش تعويض البطالة

ينص قانون التأمينات والمعاشات فى مادته 40 علي أنه يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمّن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون ويحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي.

كيفية حساب تعويض البطالة



ويمكن حساب تعويض البطالة وفق ما نص عليه قانون التأمينات حيث يقدر للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

- يتم حساب تعويض البطالة عن طريق الأربع أسابيع الأولى بنسبة 75%.

- كما يتم حساب تعويض البطالة وفق الأربع أسابيع الثانية بنسبة 65%.

- كما يتم حساب تعويض البطالة وفق الأربع أسابيع الثالثة بنسبة 55%.

- أما عن باقي الأسابيع فتكون النسبة 45%.

شروط الحصول على تعويض البطالة

وينص القانون على ضرورة توافر بعض الشروط فى المتقدم أو المستحق للحصول علي تعويض البطالة والتي تشمل مايلي :-

- تبدء أولي شروط استحقاق تعويض البطالة ألا يكون المؤمّن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

- ومن بين الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للحصول علي تعويض البطالة ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

- كما يشترط أن يكون المؤمّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

- أن يكون المؤمّن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

طريقة صرف تعويض البطالة

وتتضمن طريقة صرف تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال ويستمر صرف تعويض البطالة إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.

ويمكن أن تمتد مدة تعويض البطالة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.