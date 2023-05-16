إشادة دولية بمركز شهداء الكتيبة 103 بالشرابية في تأهيل الشباب لسوق العمل

أشاد وفد الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “giz” بقدرة مركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة “الشرابية سابقا”، ومكتب تشغيل منطقة غرب مدينة نصر؛ علي تحقيق الهدف من التدريب، وإلحاق المتدربين بسوق العمل علي المهن التي تدربوا عليها، مقدمين الشكر والتقدير وزارة القوي العاملة مديرية القوي العاملة بالقاهرة على الجهد المبذول لإنجاح عمليات التدريب والتشغيل للشباب .

جاء ذلك خلال استقبل المديرية؛ وفد الوكالة الالمانية للتعاون الدولي "giz"، فى زيارة لمركز تدريب مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة (الشرابية سابقا)، ومكتب تشغيل منطقه غرب مدينة نصر، لبحث سبل التعاون فيما يخص تطوير عمليات التدريب المهنى وتعزيز الخدمات التى تقدمها تلك الجهات ، تحت إشراف الوزارة؛ وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الإجتماعيين والتنسيق مع الجهات المختلفة لدعم وتعزيز الجهود التى تقوم بها المديريات لخدمة الشباب والمواطنين .

وأوضح أحمد عزاز مدير المديرية، أن الزيارة بدأت بمناقشة كل الامور المتعلقة بالتدريب المهني وإعداد المتدربين والفئات المستهدفة بالتدريب، وكذلك الخدمات التى تقدمها المديرية بشكل عام، وخطة التدريب المهنى .

تفقد الوفد أقسام المركز الذي يضم: قاعات الحاسب الآلى ومعمل اللغات؛ وقسم الخياطة والتفصيل؛ وورش اللحام؛ والطاقة الشمسية ) وباقى الأقسام بالمركز.

وأضاف مدير المديرية أن الوفد التقى بمجموعة من المتدربين لاستعراض أهمية التدريب بالنسبة لهم، والذى ساهم فى تأهيلهم وإصقال مهاراتهم من اجل الحصول على فرص عمل مناسبه لهم، كما استكمل الوفد زيارته بتفقد مكتب تشغيل منطقة غرب مدينة نصر .

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