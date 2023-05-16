عضو مجلس النواب: مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الاجتماعية عدة مرات

شكرت النائبة هند حازم طه حبيب، عضو مجلس النواب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي على فكرة الحوار الوطني، إلى جانب أمانة الحوار الوطني، مشيرة إلى أن قضية العدالة تعتبر قضية كبيرة جدا.

وأضافت عضو مجلس النواب مستقبل وطن، خلال كلمتها اليوم بجلسة الحوار الوطني، أن مصر رفعت موازنة الدعم والحماية الإجتماعية عدة مرات، آخرها الموازنة الجديدة المعروضة على مجلس النواب بنسبة 48.8%، حيث كانت فى الموازنة السابقة تقدر ب 358.4 مليار، وأصبحت 529.7 مليار جنيه.

وتابعت عضو مجلس النواب مستقبل وطن، أن تلك الموازنة جاءت بهدف التخفيف على المواطنين فى ظل موجات التضخم العالمية، لافتة إلى أن تلك الموازنة كانت 18.2 مليار جنيه عام 2018.