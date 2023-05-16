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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقرر لجنة الدين العام: يجب إعفاء من دخله أقل من 15 ألفا من الضرائب

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني وممثل أحزاب الحركة المدنية، على مطالب الحركة المدنية بالافراج عن المحبوسبن عن ذمة قصايا رأي.

وقال خليل فى كلمته بالجلسة النقاشية الأولى للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن هناك خللا كبيرا بهيكل الأجور  للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحا التفاوت الكبير بين نسب أجور العاملين بمختلف أجهزة الدولة وقطاعاتها.

وأضاف: نبحث عن تطوير التعليم والمدرسين الأكثر معاناة بينهم بسبب انخفاض اجورهم.

وطالب خليل بضرورة الغاء الضريبة على مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة، خاصة كل من لم يتجاوز مرتبه 15 الف جنيه.

وأشار إلى الأضرار الكارثية التي تسبب بها القانون رقم ١٤٨ الخاص لأصحاب المعاشات حيث  تضررت فئات كبيرة بعد خروجهم من المعاش، مشددا على ضرورة عمل دراسة اكتوراية حول كل من خرج على المعاش قبل سن ال 60 .

وأوضح مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني،  أن هناك خللا فى أسعار السلع التموينية بالمقارنة بارتفاع الأسعار والتضخم الحاليين، لافتا الى أن مخصصات الدعم فى الموازنة العامة بلغت ١٢٧ مليارا ضمن ٥٢٩ مليارا للمنح والاعانات.

وشدد على ضرورة اعادة النظر  لمخصصات العلاج على نفقة الدولة التي بلغت  ٨ مليارات جنيه خاصة وأن من يستفيد منه لا يتمتعون بمزايا التأمين الصحي .

وتابع: مخصصات تكافل وكرامة ٣١ مليارا، كلما زاد المخصص كلما كان هناك خلل لابد من بحث خفض المخصصات وأصبحت بالرغم من ان المواطن لا يشعر بها تشكل عبئا على الموازنة،  مشددا على أن نصيب الفرد من الدعم بهذه البرامج لا يساوي ثمن كيلو لحم. 

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