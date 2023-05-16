الجريدة الرسمية تنشر قرار زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 170 جنيها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، الثلاثاء، تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القرار رقم 187 لسنة 2023 بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 أبريل 2023.

وتضمن القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية للدولة فى عددها الصادر اليوم، الثلاثاء، زيادة المعاشات بنسبة 15% بدءًا من 1/4/2023 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

أ- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة، مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش، وما أضيف إلية من زيادات حتى 31 مارس 2023.

ب- ترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15%) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 170 جنيها ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري فى 31 مارس 2023.

(ج) لا تعتير إعانة العجز المنصوص عطيها بالنقرة الأخيرة من المادة (٣٥) من قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه جزءا من المعاش الذى تعسب على أساسه الزيادة .

(د) تسرى هده الزيادة على معش العجز الجزئى الإصليى الذى لم يؤد الى الخدمة ، وكذا المعاش الاستثنائى الجزئى الإصابى على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش فى ٣١/ ٣/ ٢٠٢٣ ، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة ٢٤) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .



(ه) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما كما تسرى أحكام الزيادة المشار اليها بالنقرة الأولى من هذه المادة المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار بيه التى تستحق خلال الفترة من ٢٠٢٣/٤/١ حتى ٣٠// ٦/ ٢٠٢٣ ، وفقا للضو ابط والأحكام السلقة ، اعتبارا من تاريخ استحقاق المعش .

وتضمن المادة الثانية التى نشرت بالجريدة الرسمية بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .