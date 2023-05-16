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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيدات سلاح سيف المبارزة يشاركن في كأس العالم بالفجيرة

صدى البلد

يشارك منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة سيدات ببطولة كأس العالم، والتي تستضيفها مدينة الفجيرة الإماراتية في الفترة من 19 حتى 21 مايو الجاري.

وتشهد البطولة مشاركة 224 لاعبة في منافسات الفردي و29 دولة في منافسات الفرق، وجاءت قائمة لاعبات منتخبنا الوطني كالتالي: ناردين إيهاب "المصنفة ال 31 عالميًا" - آية شريف حسين "المصنفة ال 55 عالميًا" - منة الله هاني - سلمى طارق - هنا عراقي - مريم بدر.

ويشارك في البطولة المنتخب الجزائري ب 3 لاعبات وهم: شارلين بو خليفة ومروة غانم ويسري زبودج، كما يشارك المنتخب الإماراتي ب 6 لاعبات وهم: لمار النحلة والمها البلوشي وميرة الحمادي وزينب الحسيني وفجر المرزوقي وشيخة الزعبي.

ومن المقرر أن تقام منافسات الفردي على مدار يومان، حيث تنطلق يوم الجمعة أدوار المجموعات حتى أدوار خروج المغلوب الغير رئيسية يليها يوم السبت أدوار خروج المغلوب الرئيسية من دور ال 64 حتى النهائي، وتنطلق منافسات الفرق يوم الأحد.

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