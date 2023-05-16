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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أمريكا وتايوان.. الصين تعلن الاستعداد لـ الحرب

الجيش الصيني
الجيش الصيني

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفى، اليوم الثلاثاء، إن جيش التحرير الشعبى الصينى يكثف جهوده استعدادا للحرب على خلفية إمدادات الاسلحة الامريكية للانفصاليين فى تايوان.

وأوضح تا كيفي، “يواصل جيش التحرير الشعبي تكثيف التدريب العسكري استعدادًا للحرب.. سوف نسحق بشكل حاسم خطط الانفصاليين الذين ينتمون لما يسمى بحركة استقلال تايوان".

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، استعداد الجيش الصيني لوقف أي محاولات من قبل قوى خارجية للتدخل في الأوضاع حول المنطقة الصينية.

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وأضاف في الوقت نفسه أن محاولات الانفصاليين لعزل الجزيرة عن البر الرئيسي للصين بمساعدة أسلحة الولايات المتحدة "ستقودهم إلى طريق مسدود".

في وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام أن الولايات المتحدة تستعد لنقل أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى تايوان بموجب الإجراء المعجل المستخدم لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

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