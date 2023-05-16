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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والحماية المجتمعية.. انطلاق الجلسة الثانية من لجان الحوار الوطني النقاشية

الحوار الوطني
الحوار الوطني

بدأت منذ قليل الجلسة النقاشية الثانية من جلسات الحوار الوطني المنعقدة اليوم، بمركز المؤتمرات بأرض المعارض، حيث انطلقت جلسة للجنة السياحة لمناقشة قضية صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

وانطلقت أيضا الجلسة الموازية للجنة العدالة الاجتماعية، والتي تناقش في جولتها الثانية اليوم، برامج الحماية الاجتماعية .. التطورات الجديدة، بحضور الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والنائب عبدالهادي القصبي مقرر اللجنة والدكتورة ثريا عبدالجوار المقرر المساعد وعدد من أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من القوى السياسية المختلفة والأحزاب.

فيما انطلقت الجلسة النقاشية الأولى للجنة السياحة "إحدى لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني" برئاسة النائبة نورا علي مقرر لجنة السياحة، لمناقشة قضية «صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.

جاء ذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان منسق عام الحوار الوطني، والدكتور احمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتورة أماني الترجمان مقرر مساعد اللجنة، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس الأمناء والمشاركين من مختلف القوى السياسية والأحزاب.
 

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