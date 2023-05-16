يحيى زكريا: لم أتوقع برونزية بطولة العالم للجمباز

أكد يحيى زكريا لاعب منتخب مصر للجمباز الفني ونادي وادي دجلة، أن الميدالية التاريخية التي حققها في بطولة العالم جاءت بعد جهد كبير منه ومن الجهاز الفني للمنتخب ودعم كبير من أسرته والنادي، موضحًا أنه لم يتوقع حصد ميدالية.

وكان يحيى زكريا صاحب الـ17 عاما قد دخل التاريخ وسجل اسمه بأحرف من نور بعد تحقيق المركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين في تركيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وقال يحيى في تصريحات صحفية بعد إنجازه الأخير، إن المنافسة في البطولة كانت صعبة جدا مع دول العالم موضحًا أنه تعرض لإصابة شديدة بمزق في الظهر قبل البطولة بأسبوعين كادت تجعله يُحرم من المنافسة في البطولة.

وتابع: شعرت بأن حلمي بيروح لكنني تجاوزت هذا الأمر، وتغلبت على الإصابة خلال أسبوعين.

وعن أكثر صعوبة تواجه أي لاعب جمباز قال يحيى: الإصابة والضغط، أكثر الأشياء الصعبة التي تواجه بطل الجمباز وأي رياضي عموما.

وأوضح أنه يستعد للمشاركة في بطولة الفراعنة الدولية المقامة في مصر، مشيرًا إلى أنه يسعى لأن يكون بطل عالم للكبار وبطلا أولمبيا ويكون ضمن أفضل 8 لاعبين في العالم.

واختتم: أود أن أشكر الاتحاد المصري للجمباز واللجنة الفنية برئاسة الدكتور محمد علي لدعمهم لي، ونادي وادي دجلة الذي كان له دور كبير في تطوير مستواي في الجمباز.

وكان وادي دجلة قد كرّم يحيى زكريا والجهاز الفني والإداري للجمباز بالنادي بعد الإنجاز الأخير للبطل الناشئ، وشهد الحفل طارق راشد رئيس النادي والدكتور رؤوف عبد الكريم، رئيس الجهاز الفني للجمباز، وخالد أشرف المدرب العام لقطاع البنين للجمباز الفني.