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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد خطاب ماكرون.. الاعتداء بالضرب علي أقارب زوجة الرئيس الفرنسي

ماكرون وزوجته
ماكرون وزوجته

ذكرت صحيفة “كوريه بيكار”، اليوم الثلاثاء، أن جان بابتيست ترونييه، ابن شقيق زوجة الرئيس الفرنسي، بريجيت ماكرون، تعرض للضرب بالقرب من محل حلويات تملكه عائلة ترونييه في أميان بفرنسا بعد وقت قصير من مقابلة الرئيس إيمانويل ماكرون المتلفزة.

قالت الصحيفة، إن “جان بابتيست ترونييه، أحد مديري حلويات الشوكولاتة الشهيرة ترونييه، ووالده جان ألكسندر تعرضوا للهجوم أمس الاثنين في أميان بعد وقت قصير من خطاب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون”.

وبحسب جان ألكسندر، كان المهاجمون حوالي عشرة أشخاص، وكانوا يشاركون بانتظام في المظاهرات.

وقالت الصحيفة: “عاد جان بابتيست إلى محل الحلويات الذي سيعيش فوقه عندما هاجموه. وتعرض للكم والركل. جروح في رأسه ووجهه وركبته وإصبعه".

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وكان جان ألكسندر، منذ عدة أشهر يخشى أن يأخذهم معارضو إصلاح نظام التقاعد، خلال المظاهرات الأخيرة التي جرت سابقًا في المدينة، حاولت مجموعات من المتظاهرين مرارًا وتكرارًا الاقتراب من متجر الحلوى، والذي غالبًا ما يكون خاضعًا للحراسة من قبل قوات إنفاذ القانون .

ونقلت وسائل الإعلام عن جان ألكسندر قوله: “دعوهم يتركونا وشأننا. الحلويات لا تدخل في السياسة، ليس لدينا علاقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تنفيذها في البلاد. إيمانويل ماكرون لا يشارك في أعمالنا بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف "أنا لا أفهم لماذا كل هؤلاء الأشخاص يحاولون إلحاق الأذى بنا. بل إن بعضهم يدعون إلى مقاطعة متاجرنا ومنتجاتنا. إنهم يخلطون كل شيء في واحد".

الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون ماكرون إيمانويل ماكرون فرنسا أميان

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