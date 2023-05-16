للتصدي لـ"مسيرة الأعلام".. دعوات شعبية وشبابية لاعتبار الخميس المقبل يوما للعلم الفلسطيني

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن حراك شعبي وشبابي فلسطيني في القدس المحتلة، لاعتبار يوم الخميس المقبل 18 مايو، يوماً للعلم الفلسطيني، وذلك للتصدي لاقتحام المستوطنيين ساحة المسجد الأقصى المبارك صباحاً ولمسيرة الأعلام الإسرائيلية في ساحة باب العامود من بعد الظهر.

وقال الحراك في بيان صادر عنه، وفقا لشبكة "قدس" الإخبارية، إن الاحتلال يصر على المضي قدمًا في عدوانه على المسجد الأقصى وعلى القدس في مسيرة الأعلام وذلك يوم الخميس 18-5-2023، بمناسبة الذكرى الموهومة التي يسميها "توحيد القدس"، والتي تؤرخ لاحتلاله الأسود للقدس عام 1967 بزمانه العبري.

وأضاف: "نعلن الخميس 18 مايو 2023 يوماً للعلم الفلسطيني في القدس وندعو شباب القدس الثائر وكل مرابط فيها إلى رفع أعلام فلسطين في كل ساحة وفوق كل منزل ومدرسة وفي السيارات وبكل طريقة يمكن أن تنطق فيه بهويتها العربية الفلسطينية الأصيلة، ونعتبر ذلك استمراراً للمعركة التي خاضتها المقاومة الباسلة في غزة العزة".

وواصل الحراك في بيانه: "ندعو إلى إعلان الخميس والجمعة 18 و19-5 أياماً للعلم الفلسطيني في كل ساحة في فلسطين؛ وندعو أهلنا وإخواننا في ضفة العرين والداخل المحتل سند القدس الأقرب وقطاع غزة الأبي الصامد والشتات المتطلع للعودة إلى رفع العلم الفلسطيني في كل ساحة وعند كل نقطة حدود يستطيعون الوصول إليها".

وأكد على ضرورة توزيع الحشد والجهد ما بين التصدي للاقتحام في المسجد الأقصى صباحاً، والتصدي لمسيرة الأعلام في ساحة باب العامود بعد الظهر، وضرورة أن تلبي كل ساحات فلسطين والخارج على أوسع نطاق نداء ساحة الأقصى وساحة باب العامود.

وفي وقت سابق اليوم، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستفزازية بشأن ما تسمى مسيرة الأعلام وتفاخره بأنها ستتم وفقاً لمسارها التقليدي واقتحامها لأحياء القدس الشرقية المحتلة.

كما أدانت الوزارة بشدة أقواله ودعواته التحريضية والرخيصة التي يطلقها لاغتيال الفلسطينيين وبعبارات دموية "دمه مهدور"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واعتبرت الوزارة في بيان، أن أقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي وعباراته أشبه ما تكون بمنهج العصابات التي تتعامل مع الأرض الفلسطينية كميدان للتدريب والرماية، ومع المواطنين الفلسطينيين كأهداف مباحة وسهلة للقتل، في اعترافات علنية وصريحة أمام المجتمع الدولي بتورط نتنياهو والمستوى السياسي لدولة الاحتلال في جميع الجرائم التي تُرتكب بحق شعب فلسطين، عبر إعطاء التعليمات وتسهيلها لقتل الفلسطينيين، وتوفير الحماية السياسية والقانونية لمرتكبي الجرائم.

وقالت الوزارة إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بطريقة ممنهجة، وتغلق صفحة من الجرائم لتفتح صفحة أخرى في حرب مفتوحة على شعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، في عملية تطهير عرقي متواصلة للوجود الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية المحتلة.

وعبرت الوزارة عن استنكارها الشديد لصمت المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبدأ حل الدولتين وحقوق الإنسان تجاه تفاخر أكثر من مسؤول إسرائيلي رسمي بسياسة الاغتيالات والقتل خارج القانون ومسيرة الأعلام الاستفزازية، ورأت أن الحكومة الإسرائيلية تستغل هذا الصمت للإمعان في الانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني وارتكاب المزيد من الجرائم، وازدواجية معايير دولية بائسة وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.