تضامن البحر الأحمر تعقد ندوات توعوية وإرشادية لحجاج الجمعيات

عقدت مديرية التضامن بالبحر الأحمر، برئاسة أحمد عبيد، مدير المديرية، عدة ندوات لحجاج هذا العام بمدن الغردقة والقصير وسفاجا، عن طريق مشرف الحج، وذلك لنقل التعليمات والارشادات لكافة الحجاج.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفي إطار الخطة التدريبية التي اقرها مكتب الحج بالمديرية برئاسة أحمد عبيد الشاذلي مدير المديرية، وعمر محمد الأمين وكيل المديرية، وعضوية مدير إدارة الجمعيات، ومدير مركز المعلومات بالمديرية.

وفى سياق اخر أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و984 شاحنة و401 سيارة.

شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع و420 شاحنة و376 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10 آلاف طن بضائع و564 شاحنة و25 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينتين "الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس"، بينما تغادر السفينتين" أمل والقاهرة"، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و386 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة "، سينا" بينما تغادر السفينتين "سينا وبريدج"، ويستقبل ميناء بورتوفيق، السفينة Jasmine، وعلى متنها 300 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1630 راكبًا.